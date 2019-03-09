В ДТП под Калининградом погибла 21-летняя автоледи

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-09T14:12:31+03:00

Водитель «Ниссана» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево

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Вечер Международного женского дня стал последним в жизни 21-летней калининградки, которая в 23:00 следовала по шоссе «Чкаловск-Люблино-Взморье» на автомобиле марки «Ниссан». На девятом километре трассы, иномарка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в придорожное дерево. По мнению полиции, водитель не справилась с управлением на прямом участке дороги.

Девушку зажало в покореженной машине так, что извлекать из салона пострадавшую пришлось пожарным и спасателям МЧС, прибывшим на место ДТП. Увы, спасти жизнь юной автоледи не удалось – от полученных травм она скончалась уже в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU