В ДТП под Калининградом погибла 21-летняя автоледи
Водитель «Ниссана» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево
Вылетевший с дороги "Ниссан" таранил дерево.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Вечер Международного женского дня стал последним в жизни 21-летней калининградки, которая в 23:00 следовала по шоссе «Чкаловск-Люблино-Взморье» на автомобиле марки «Ниссан». На девятом километре трассы, иномарка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в придорожное дерево. По мнению полиции, водитель не справилась с управлением на прямом участке дороги.
Девушку зажало в покореженной машине так, что извлекать из салона пострадавшую пришлось пожарным и спасателям МЧС, прибывшим на место ДТП. Увы, спасти жизнь юной автоледи не удалось – от полученных травм она скончалась уже в медицинском учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU