Калининградка обманула микрофинансовую организацию
Осенью прошлого года жительница Калининграда на официальном сайте одной из микрофинансовых организаций заключила договор займа сроком на один месяц. Однако ни одного платежа кредиторы от заемщицы так и не дождались. Когда задолженность превысила 23 тысячи рублей, микрофинансисты обратись в полицию.
- В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска было установлено, что злоумышленница, при заполнении анкеты, предоставила в банк заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Возбуждено уголовное дело, мошеннице грозит арест на срок до четырех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU