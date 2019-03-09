Калининградка обманула микрофинансовую организацию

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-09T14:20:50+03:00

При заполнении анкеты для получения денег заемщица указала заведомо ложные сведения о себе

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Осенью прошлого года жительница Калининграда на официальном сайте одной из микрофинансовых организаций заключила договор займа сроком на один месяц. Однако ни одного платежа кредиторы от заемщицы так и не дождались. Когда задолженность превысила 23 тысячи рублей, микрофинансисты обратись в полицию.

- В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска было установлено, что злоумышленница, при заполнении анкеты, предоставила в банк заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Возбуждено уголовное дело, мошеннице грозит арест на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU