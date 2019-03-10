Морские пехотинцы Балтфлота в 15-й раз примут участие в параде на Красной площади.

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-10T12:45:38+03:00

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9 мая в парадном строю по Красной площади пройдут около 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.Как сообщает пресс-служба Балтфлота, подготовка к параду у морских пехотинцев началась в середине ноября 2018 года. За это время состоялись более 60 тренировок, на которых в общей сложности пехотинцы прошли строевым шагом свыше 150 километров.

Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, они участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде Победы 15-й раз подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU