Пострадавшим в ДТП под Калининградом потребовалась помощь спасателей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-10T12:50:56+03:00

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Авария произошла 9 марта в 22.45 на 28 километре дороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное». Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, участником ДТП стал один автомобиль. Число пострадавших пока не уточняется.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники,- рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU