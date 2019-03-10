За сутки калининградские пожарные 2 раза выезжали тушить горящую траву

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-10T13:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

9 марта пожарно-спасательные подразделения 2 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 6 человек и 2 единиц техники.

В областном управлении МЧС напоминают, что поджигателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Кроме того, за нарушения требований пожарной безопасности согласно ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), ст. 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») УК РФ предусмотрена и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU