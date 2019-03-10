2019-03-10T13:13:05+03:00
Общество

В Калининграде задержали директора мебельной фирмы, который присвоил деньги клиентов

Николай Литвинов
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С заявлением в отдел полиции по Гурьевскому району обратились двое калининградцев 35 и 75 лет. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчины разместили заказ в фирме по изготовлению мебели и передали директору компании чуть больше 46 000 рублей. Однако в установленный срок ни мебели, ни денег клиенты назад не получили.

- При проведении обыска у 45-летнего директора фирмы были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денег, - уточнили в пресс-службе. - В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовные дела по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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