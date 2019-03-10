2019-03-10T21:21:51+03:00
Спорт

Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо» в женской Суперлиге

Николай Литвинов
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Сегодня калининградские волейболистки провели на домашней арене в спорткомплексе «Янтарный» матч 20-го тура чемпионата России. Соперницами наших девушек стала команда «Динамо» из Краснодара.

На то, чтобы выявить победителя, понадобилось четыре партии. Сильнее оказались хозяйки площадки – 3:1. Теперь с 53-мя набранными очками «Локомотив» делит первое место в турнирной таблице с московским «Динамо». Следующую игру «Локо» тоже проведет дома – 16 марта мы принимаем «Минчанку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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