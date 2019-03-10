2019-03-10T21:44:11+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП под Гвардейском: металлический отбойник насквозь проткнул «Хендэ»

Николай Литвинов
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Жуткие фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». Как сообщается, ДТП случилось на трассе недалеко от поселка Борское. «Хендэ Солярис» врезался в отбойник, который прошел через салон иномарки насквозь.

По словам очевидцев, за рулем находилась девушка, которая получила травмы головы. Пострадавшую увезла «скорая помощь». Причины ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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