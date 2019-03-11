В Полесском районе горел дом на две семьи, жильцов успели эвакуировать
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Утром в воскресенье 10 марта серьезный пожар случился в поселке Нахимово Полесского района. В 10.38 пожарные получили сигнал о горящем жилом доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в кирпичном доме на улице Гвардейской в трехкомнатной квартире выгорели комната и коридор. Огнем оказалась повреждена пристройка к зданию.
Пожарные успели вовремя эвакуировать трех жильцов дома. Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU