2019-03-11T11:43:03+03:00
Общество

Антон Алиханов ушел из Инстаграма

Губернатор обещал вернуться через 7 недель
Александр КАТЕРУША
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Скриншот со странички губернатора.Скриншот со странички губернатора.Фото: Instagram.com
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который известнее своей активностью в Инстаграме, покинул эту социальную сеть. Ушел не навсегда, а на семь недель. Об этом Антон Алиханов написал¸ собственно, в своем Инстаграме.

«Вернусь в Инстаграм через 7 недель. По мере возможностей буду стараться отвечать вам в Директ. Сразу прошу прощения, всем отвечать не успеваю. Директ зачищен, если не было ответа, то пишите снова», - написал губернатор.

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Калининградцы заметили, что уход губернатора из Инстаграма совпал с началом Великого поста, который длится 40 дней.

Традиция 40-дневного Великого поста появилась в начале 5 века. С этого момента в разных церквах он длится от 6 до 8 недель.

В 2019 Великий пост продлится до 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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