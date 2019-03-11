В Калининграде снова проверят уличные сирены

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-11T11:56:29+03:00

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В Калининграде во вторник 12 марта проверят работоспособности сирен. В 11 часов утра будет произведено кратковременное включение уличных сирен в городе, в административных центрах городских округов и районов области.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, пройдет это с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

Спасатели отмечают, что кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит лишь для проверки и никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU