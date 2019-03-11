Калининградские таможенники за два дня задержали более 2,5 тонн санкционки

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-11T12:24:28+03:00

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Первый нарушитель был задержан на погранпереходе в Мамоново. В микроавтобусе «Мерседес», за рулем которого находился гражданин России, обнаружили 179 упаковок свежей свинины и 27 упаковок колбасы, сыра и творога. Мужчина заявил, что все 286 кг продукции предназначены для личного пользования и были приобретены на территории Польши.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что на следующий день должностные лица этого же таможенного поста пресекли сразу три попытки ввоза санкционной продукции.

В легковой «Ауди» обнаружили 12 упаковок грудинки весом более 278 кг.

Более крупную партию аналогичного товара – 32 упаковки весом 672 кг – везли на «Крайслере».

Третий случай – «Фольскваген» набитый свиным салом. В салоне иномарки, на полу, на сиденьях в сумках и навалом находились 143 куска свиного сала общим весом почти 1200 кг.

Владельцы товара – все граждане России, проживающие в Калининграде и области. Они также сказали, что продукты купили в Польше для себя и знакомых.

Вся санкционная продукция будет уничтожены. Ее владельцы заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU