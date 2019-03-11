Калининградские регбисты в составе сборной России проходят подготовку к первенствам Европы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-11T12:34:58+03:00

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Сразу двух наших земляков привлекли к заключительному этапу подготовки сборной России по регби-15 – это впервые в истории калининградского регби.

Так, тренировку в составе национальной сборной в ЮАР прошел капитан калининградской сборной «Балтийский шторм» Евгений Пистунович.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он был вызван в числе 30 лучших россиян своего поколения, провел по 20 минут в двух контрольных встречах.

На аналогичное мероприятие, но уже во Францию, пригласили Анатолия Диппеля — он тоже провел около 40 минут в товарищеских матчах.

В минспорта отметили, что калининградцы имеют все шансы представить регион и страну на континентальных первенствах среди 18-летних и 20-летних спортсменов.

Наши ребята остаются в обойме — сборная России U20 в конце марта отправится в Португалию на заключительный сбор перед первенством Европы, а сборная России U18 проведет финальную подготовку в Сочи и с 12 по 20 апреля выступит на домашнем первенстве Европы в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU