Калининградские регбисты в составе сборной России проходят подготовку к первенствам Европы
Сразу двух наших земляков привлекли к заключительному этапу подготовки сборной России по регби-15 – это впервые в истории калининградского регби.
Так, тренировку в составе национальной сборной в ЮАР прошел капитан калининградской сборной «Балтийский шторм» Евгений Пистунович.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он был вызван в числе 30 лучших россиян своего поколения, провел по 20 минут в двух контрольных встречах.
На аналогичное мероприятие, но уже во Францию, пригласили Анатолия Диппеля — он тоже провел около 40 минут в товарищеских матчах.
В минспорта отметили, что калининградцы имеют все шансы представить регион и страну на континентальных первенствах среди 18-летних и 20-летних спортсменов.
Наши ребята остаются в обойме — сборная России U20 в конце марта отправится в Португалию на заключительный сбор перед первенством Европы, а сборная России U18 проведет финальную подготовку в Сочи и с 12 по 20 апреля выступит на домашнем первенстве Европы в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU