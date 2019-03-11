2019-03-11T12:52:50+03:00
Общество

За выходные калининградцы пытались провезти через польскую границу 2,5 тонны санкционки

Только в грузовике одного из нарушителей обнаружили 179 упаковок свинины, а также 27 коробок колбасы, сыра и творога
Иван МАРКОВ
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На погранпереходе в Мамоново в минувшие выходные был задержан микроавтобуса марки «Мерседес» с калининградцем за рулем. В ходе таможенного досмотра, как сообщает сайт польского культурного центра в Калининграде, в грузовом отделении автомобиля были обнаружены незадекларированные товары: 179 упаковок свежего свиного мяса и 27 коробок колбасы, сыра и творога – всего 286 кг. Россиянин сообщил, что товары предназначены для личного пользования и приобретены на территории сопредельного государства в сети розничной торговли.

В тот же день на том же самом таможенном посту были пресечены сразу три попытки ввоза «санкционной» продукции. В легковом автомобиле марки «Ауди» таможенники обнаружили 12 упаковок бескостной грудинки весом более 278 кг. Более крупная партия аналогичного товара – 32 упаковки весом 672 кг – перемещалась в легковом автомобиле марки «Крайслер». Но самый большой «улов» ждал инспекторов в «Фольсквагене»: в салоне транспортного средства, на полу, на сиденьях в одиннадцати дорожных сумках и навалом находились 143 куска свиного сала общим весом почти 1200 кг.

Все владельцы товара –граждане России, проживающие в Калининграде и области. Они пояснили, что продукты питания купили в Польше для себя, знакомых и друзей.

Все четыре товарные партии общим весом почти 2,5 тонны запрещены к ввозу в Российскую Федерацию и подлежат уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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