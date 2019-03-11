В Калининграде безработный пытался продать раритетный кортик своего деда
.Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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В Калининграде на проходной морского рыбного порта задержали 36-летнего безработного, который пытался продать военно-морской кортик 1945 года. По словам задержанного, наградное оружие досталось ему в наследство от деда - офицера Балтийского флота.
Как сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте, в отношении продавца кортика возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт холодного оружия". Ему грозит до двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU