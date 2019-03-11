Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб
Как сообщают очевидцы, двое военнослужащих попали в реанимацию
Разбитый автомобиль у поселка ОчаковоФото: Скриншот сайта
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В понедельник утром в Гусевском районе произошла автомобильная авария. Ее участниками, как сообщают очевидцы, стали трое военнослужащих.
- ДТП в Гусевском районе, - пишет пользователь сообщества автомобилистов Калининградской области. - Возле поселка Очаково. В 6:30 произошла эта авария… В машине были трое военнослужащих... Ехали в Советск. Двое в Калининграде в реанимации, один погиб. Майор Сакуров Сергей Ахсарбетович, 33 года, командир батальона, женат, двое детей. Вечная память.
Все утро автомобилисты отмечали, что на дорогах области сильный гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU