2019-03-11T13:13:54+03:00
Происшествия

Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб

Как сообщают очевидцы, двое военнослужащих попали в реанимацию
Иван МАРКОВ
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Разбитый автомобиль у поселка ОчаковоРазбитый автомобиль у поселка ОчаковоФото: Скриншот сайта
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В понедельник утром в Гусевском районе произошла автомобильная авария. Ее участниками, как сообщают очевидцы, стали трое военнослужащих.

- ДТП в Гусевском районе, - пишет пользователь сообщества автомобилистов Калининградской области. - Возле поселка Очаково. В 6:30 произошла эта авария… В машине были трое военнослужащих... Ехали в Советск. Двое в Калининграде в реанимации, один погиб. Майор Сакуров Сергей Ахсарбетович, 33 года, командир батальона, женат, двое детей. Вечная память.

Все утро автомобилисты отмечали, что на дорогах области сильный гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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