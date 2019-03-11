Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-11T13:13:54+03:00

Как сообщают очевидцы, двое военнослужащих попали в реанимацию

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В понедельник утром в Гусевском районе произошла автомобильная авария. Ее участниками, как сообщают очевидцы, стали трое военнослужащих.

- ДТП в Гусевском районе, - пишет пользователь сообщества автомобилистов Калининградской области. - Возле поселка Очаково. В 6:30 произошла эта авария… В машине были трое военнослужащих... Ехали в Советск. Двое в Калининграде в реанимации, один погиб. Майор Сакуров Сергей Ахсарбетович, 33 года, командир батальона, женат, двое детей. Вечная память.

Все утро автомобилисты отмечали, что на дорогах области сильный гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU