В Калининграде ищут 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-11T13:41:56+03:00

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10 марта в 15 часов 16-летняя Адриана Машканцева ушла из дома по улице Мостовой в Центральном районе Калининграда и до сих пор ее местоположение неизвестно. Полиция объявила девушку в розыск.

Приметы девушки: на вид 17 лет, рост около 172 см, плотного телосложения, волосы русые ниже плеч.

На ней была куртка болотно-зеленого цвета, с вышивкой на спине в виде птицы, черные брюки, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Адрианы Машканцевой, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 8(4012) 558-239, 8(4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU