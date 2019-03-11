Спортсмен из Калининграда стал чемпионом России по скалолазанию
Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность принял Воронеж. На скалодроме «Энергия» свои силы показывали сильнейшие спортсмены из регионов страны.
Соревновательный день 9 марта завершили финалы с участием шести чемпионов России разных лет. Как сообщается на сайте Федерации скалолазания России, среди мужчин золотую медаль завоевал Евгений Зазулин, представляющий Калининградскую область.
Второй - представитель Воронежа Дмитрий Попов. Бронза у москвича Егора Крячкова.
Отметим, это уже пятая медаль Евгения на чемпионатах России, но при этом первая – золотая.
- В скалолазании, как и в любом другом виде спорта, существует элемент фарта. Каким бы ты ни был здоровым, сильным, выносливым, ловким, всегда существует мелочь, которая может все испортить. Маленькая ошибка, и ты едешь домой без медали. И этих ошибок у меня собрано огромное количество. И вот сегодня, пожалуй, впервые я отработал максимально четко. Как мог, - сказал после победа калининградец и признался, что «чудом дошел до финала».
ИСТОЧНИК KP.RU