Изменилась схема движения на транспортной развязке улицы Невского и Северного обхода Калининграда

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-11T13:38:51+03:00

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С 10 марта 2019 года изменена схема движения на транспортной развязке Северного обхода и ул. Александра Невского в Калининграде.

Как сообщили в компании "ВАД", в рамках реконструкции Северного обхода закрывается съезд по направлению на аэропорт и Зеленоградск при движении со стороны Советского проспекта. Для поворота налево, согласно схеме движения, будет предусмотрена выделенная полоса. Однако при повороте необходимо будет уступить дорогу автотранспорту, следующему во встречном направлении (см. схему).

- При осуществлении маневра будьте внимательны, - добавили в компании "ВАД".

ИСТОЧНИК KP.RU