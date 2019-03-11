2019-03-11T13:46:14+03:00
Общество

В Калининграде раньше срока зацвел рододендрон

Розовые цветки заметили в Ботаническом саду университета
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: БФУ им. И. Канта
Изменить размер текста:

В Ботаническом саду БФУ имени Канта на две недели раньше срока начал цвести рододендрон. Информация об этом появилась на сайте университета.

Речь идет о рододендроне Ледебура.

«Начинает цветение Рододендрон Ледебура. Он же Маральник, багульник сибирский. В этом году растение начало цвести на две недели раньше положенного срока, равно как и подснежники», - говорится в сообщении.

В Ботаническом саду уточнили, что естественный ареал этого растения это Алтай, Саяны и северо-восточная часть Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ничего святого: 21-летний калининградец ограбил благотворительный центр "Верю в чудо"
Жительница Черняховска сожгла магазин, в котором сильно задолжала
Пьяный калининградец расстрелял из окна чужой автомобиль
Изменилась схема движения на транспортной развязке улицы Невского и Северного обхода Калининграда
Спортсмен из Калининграда стал чемпионом России по скалолазанию
В Калининграде ищут 16-летнюю девушку
Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб
В Калининграде безработный пытался продать раритетный кортик своего деда
За выходные калининградцы пытались провезти через польскую границу 2,5 тонны санкционки
Калининградские регбисты в составе сборной России проходят подготовку к первенствам Европы
Калининградские таможенники за два дня задержали более 2,5 тонн санкционки
В Калининграде снова проверят уличные сирены
Антон Алиханов ушел из Инстаграма