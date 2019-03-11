В Калининграде раньше срока зацвел рододендрон
Розовые цветки заметили в Ботаническом саду университета
.Фото: БФУ им. И. Канта
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В Ботаническом саду БФУ имени Канта на две недели раньше срока начал цвести рододендрон. Информация об этом появилась на сайте университета.
Речь идет о рододендроне Ледебура.
«Начинает цветение Рододендрон Ледебура. Он же Маральник, багульник сибирский. В этом году растение начало цвести на две недели раньше положенного срока, равно как и подснежники», - говорится в сообщении.
В Ботаническом саду уточнили, что естественный ареал этого растения это Алтай, Саяны и северо-восточная часть Монголии.
ИСТОЧНИК KP.RU