Пьяный калининградец расстрелял из окна чужой автомобиль
Накануне полиция задержала калининградца, который, приняв на грудь, устроил стрельбу из окна по чужому автомобилю.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, заявление поступило от 51-летнего гражданина, который заметил, что по его машине кто-то методично стреляет. Полицейские, приехав на место, зафиксировали повреждения автомобиля, провели поквартирный обход и опросили возможных очевидцев преступления.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий, личность злоумышленника была установлена. Им оказался 36-летний местный житель. В ходе обыска у подозреваемого был изъят пневматический пистолет, - сообщили в пресс-службе.
О мотивах стрелка ничего не сообщается.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU