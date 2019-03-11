Пьяный калининградец расстрелял из окна чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-11T13:57:38+03:00

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Накануне полиция задержала калининградца, который, приняв на грудь, устроил стрельбу из окна по чужому автомобилю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, заявление поступило от 51-летнего гражданина, который заметил, что по его машине кто-то методично стреляет. Полицейские, приехав на место, зафиксировали повреждения автомобиля, провели поквартирный обход и опросили возможных очевидцев преступления.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий, личность злоумышленника была установлена. Им оказался 36-летний местный житель. В ходе обыска у подозреваемого был изъят пневматический пистолет, - сообщили в пресс-службе.

О мотивах стрелка ничего не сообщается.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU