2019-03-11T14:25:39+03:00
Происшествия

Жительница Черняховска сожгла магазин, в котором сильно задолжала

Кирилл Алексеев
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В полицию обратилась 56-летняя владелица магазина в Черняховске, заявившая, что ее торговую точку преднамеренно подожгли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, вскоре была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 60-летняя местная жительница, которая призналась в совершении преступления. По словам женщины, она сильно задолжала в магазине и решила разом избавиться от всех проблем.

- Злоумышленница узнала дату проведения ревизии в торговой точке и за день до этого разлила в торговом зале горючую жидкость и подожгла помещение, - отметили в полиции.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путем поджога». Ей грозит пять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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