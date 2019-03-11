Жительница Черняховска сожгла магазин, в котором сильно задолжала
В полицию обратилась 56-летняя владелица магазина в Черняховске, заявившая, что ее торговую точку преднамеренно подожгли.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, вскоре была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 60-летняя местная жительница, которая призналась в совершении преступления. По словам женщины, она сильно задолжала в магазине и решила разом избавиться от всех проблем.
- Злоумышленница узнала дату проведения ревизии в торговой точке и за день до этого разлила в торговом зале горючую жидкость и подожгла помещение, - отметили в полиции.
В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путем поджога». Ей грозит пять лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU