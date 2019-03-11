2019-03-11T15:43:44+03:00
Происшествия

Ничего святого: 21-летний калининградец ограбил благотворительный центр "Верю в чудо"

Кирилл Алексеев
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Полиция задержала 21-летнего калининградца, который ограбил благотворительный центр "Верю в чудо". Как сообщили в пресс-службе УМВД Калининградской области, злоумышленник позарился на урну для сбора пожертвований, установленную в торговом центре на площади Победы в Калининграде. Негодяй вскрыл замок на урне и вытащил из нее всю наличность - 1200 рублей.

- Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемого, установили личность и задержали его, - отметили в пресс-службе. - Грабителем оказался ранее судимый за кражу 21-летний житель областного центра.

Увы, денег при нем не оказалось - он успел их потратить на личные нужды.

Санкции статьи "Грабеж" предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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