16-летнюю школьницу из Калининграда нашли живой и здоровой

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-11T16:21:14+03:00

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Полиция завершила поиски 16-летней Адрианы М. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, была получена информация, что разыскиваемая несовершеннолетняя находится на улице Гайдара. Информация подтвердилась: полицейские доставили девушку в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних передали подростка законным представителям и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU