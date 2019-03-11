16-летнюю школьницу из Калининграда нашли живой и здоровой
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Полиция завершила поиски 16-летней Адрианы М. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, была получена информация, что разыскиваемая несовершеннолетняя находится на улице Гайдара. Информация подтвердилась: полицейские доставили девушку в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних передали подростка законным представителям и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU