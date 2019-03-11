2019-03-11T16:55:51+03:00
Звезды

В Калининграде завершились съемки второго сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным

Александр КАТЕРУША
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Только у нас. Анастасия Кондратовичене и Ахмед Бугов.Только у нас. Анастасия Кондратовичене и Ахмед Бугов.Фото: Иван МАРКОВ
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Калининградские съемки второго сезона сериала «Преступление» завершены. Об этом рассказали в эфире передачи «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» генеральный директор кинокомпании «Запад фильм» Ахмед Бугов и его помощница Анастасия Кондратовичене.

- Было порядка 40-45 съемочных дней. Вся съемочная группа поехала сейчас в Москву доснимать этот замечательный фильм «Преступление», - рассказывает Анастасия Кондратовичене. Она признается, что с погодой совсем не повезло – мешал снег. – Наш режиссер был в шоке от погоды. Не планировалось, что будет много дождя и снега, что будет мрачно и холодно. Вся съемочная группа постоянно мерзла. Это был кошмар, но мы справились.

Кроме улиц Калининграда, в кадр попал перрон Южного вокзала, Светловский судоремонтный завод, Калининградский порт, банк.

В фильме снимаются Павел Прилучный, Дарья Мороз, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко, Вячеслав Ветров, Мария Миронова и другие актеры.

Второй сезон сериала «Преступление» выйдет на экран осенью. Сюжет 12-серийного фильма держится в секрете и он, как известно, не будет связан с первым сезоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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