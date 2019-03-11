2019-03-11T17:03:11+03:00
Звезды

В Калининградской области определили финалистов школьной лиги КВН

Решающая игра состоялась 10 марта
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Полуфинальная игра КЛАССной лиги КВН – официального представительства Всероссийской юниор-лиги – прошла в Калининграде в воскресенье 10 марта. На сцене ДК железнодорожников шутили восемь команд.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам игры финалистами стали команды «Лето», «ПМ», «Сборная последних парт», «Киви». Также по решению жюри и редакторов в финал прошла сборная «Дети Мюнхгаузена».

В состав жюри вошли представители власти, президент лиги КВН «Запад России» Борис Гуревич и полуфиналист Высшей лиги КВН в составе Сборной Калининградской области Богдан Барышников.

В игре участвовали: «Дети МюнХАузена» (калининградская школа №12), «Лето» (Гусев), «ПМ» (пос. Мельниково), «Дети пафосных семей» (Светлый), «Со своими заморочками (калининградская школа №25), «Киви» (Большое Исаково), «Утомленные кадетством» (Янтарный) и «Сборная последних парт».

Команды сыграли два конкурса: приветствие и биатлон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм
В Калининград не пустили зараженные баклажаны из Турции
В Неманском районе во время масленичных гуляний на ребенка упали «Ворота счастья»
В Калининграде завершились съемки второго сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным
Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы
16-летнюю школьницу из Калининграда нашли живой и здоровой
Ничего святого: 21-летний калининградец ограбил благотворительный центр "Верю в чудо"
Жительница Черняховска сожгла магазин, в котором сильно задолжала
Пьяный калининградец расстрелял из окна чужой автомобиль
В Калининграде раньше срока зацвел рододендрон
Изменилась схема движения на транспортной развязке улицы Невского и Северного обхода Калининграда
Спортсмен из Калининграда стал чемпионом России по скалолазанию
В Калининграде ищут 16-летнюю девушку
Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб
В Калининграде безработный пытался продать раритетный кортик своего деда
За выходные калининградцы пытались провезти через польскую границу 2,5 тонны санкционки
Калининградские регбисты в составе сборной России проходят подготовку к первенствам Европы
Калининградские таможенники за два дня задержали более 2,5 тонн санкционки
В Калининграде снова проверят уличные сирены
Антон Алиханов ушел из Инстаграма