В Калининградской области определили финалистов школьной лиги КВН

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-11T17:03:11+03:00

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Полуфинальная игра КЛАССной лиги КВН – официального представительства Всероссийской юниор-лиги – прошла в Калининграде в воскресенье 10 марта. На сцене ДК железнодорожников шутили восемь команд.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам игры финалистами стали команды «Лето», «ПМ», «Сборная последних парт», «Киви». Также по решению жюри и редакторов в финал прошла сборная «Дети Мюнхгаузена».

В состав жюри вошли представители власти, президент лиги КВН «Запад России» Борис Гуревич и полуфиналист Высшей лиги КВН в составе Сборной Калининградской области Богдан Барышников.

В игре участвовали: «Дети МюнХАузена» (калининградская школа №12), «Лето» (Гусев), «ПМ» (пос. Мельниково), «Дети пафосных семей» (Светлый), «Со своими заморочками (калининградская школа №25), «Киви» (Большое Исаково), «Утомленные кадетством» (Янтарный) и «Сборная последних парт».

Команды сыграли два конкурса: приветствие и биатлон.

ИСТОЧНИК KP.RU