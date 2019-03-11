В Неманском районе во время масленичных гуляний на ребенка упали «Ворота счастья»
В Большом Селе Неманского района во время масленичных гуляний на прохожих упала одна из декораций, украшающих праздник. Как сообщают очевидцы на стене сообщества «Подслушано в Немане», праздник был веселым до того момента, пока «Ворота счастья» (металлический каркас с натянутым на нем баннером) не свалились на прохожих.
- «Спасибо» организаторам, отвечавшим за установку «Ворот счастья», которые упали на голову проходившему ребенку, - пишут очевидцы, - в результате которых ребенок госпитализирован в ДОБ.
Также очевидцы рассказали, что при падении декорации кроме 15-летней девочки, получившей сотрясение мозга, пострадал другой подросток. Однако организаторы снова установили ворота на прежнее место, и праздник продолжился.
ИСТОЧНИК KP.RU