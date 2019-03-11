В Неманском районе во время масленичных гуляний на ребенка упали «Ворота счастья»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-11T17:06:59+03:00

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В Большом Селе Неманского района во время масленичных гуляний на прохожих упала одна из декораций, украшающих праздник. Как сообщают очевидцы на стене сообщества «Подслушано в Немане», праздник был веселым до того момента, пока «Ворота счастья» (металлический каркас с натянутым на нем баннером) не свалились на прохожих.

- «Спасибо» организаторам, отвечавшим за установку «Ворот счастья», которые упали на голову проходившему ребенку, - пишут очевидцы, - в результате которых ребенок госпитализирован в ДОБ.

Также очевидцы рассказали, что при падении декорации кроме 15-летней девочки, получившей сотрясение мозга, пострадал другой подросток. Однако организаторы снова установили ворота на прежнее место, и праздник продолжился.

ИСТОЧНИК KP.RU