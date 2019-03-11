2019-03-11T17:13:17+03:00
Общество

В Калининград не пустили зараженные баклажаны из Турции

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на территории склада временного хранения сотрудники Управления Россельхознадзора во время фитосанитарного контроля продукции обнаружили зараженные баклажаны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате досмотра в свежих баклажанах из Турции был выявлен опасный карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Было решено 600 кг баклажанов направить на обеззараживание.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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