В Калининград не пустили зараженные баклажаны из Турции
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В Калининграде на территории склада временного хранения сотрудники Управления Россельхознадзора во время фитосанитарного контроля продукции обнаружили зараженные баклажаны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате досмотра в свежих баклажанах из Турции был выявлен опасный карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Было решено 600 кг баклажанов направить на обеззараживание.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.
ИСТОЧНИК KP.RU