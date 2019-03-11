2019-03-11T17:30:01+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Усиление ветра ожидается в конце нынешней недели. По прогнозам портала rp5.ru, в четверг порывы в Калининграде могут достичь скорости 20 метров в секунду, а в субботу - 23 метров в секунду. По шкале Бофорта, напомним, штормовым считается ветер скоростью от 20,8 метра в секунду.

Похожую оценку дает и популярный сайт gismeteo.ru, однако здесь ожидают штормовой ветер (до 23 м/с) в воскресенье, а в субботу скорость прогнозируется на уровне 19 метров в секунду.

Отметим, что очередное штормовое предупреждение в нашей области действовало всего несколько дней назад - аккурат 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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