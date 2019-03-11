2019-03-11T17:30:29+03:00
Наука

В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода

Александр КАТЕРУША
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Калининградцев приглашают посетить бесплатную лекцию историка Владимира Кулакова. Встреча с любителями прошлого, посвященная прусской культуре орденского времени, состоится в областной научной библиотеке в среду 13 марта.

Как рассказали организаторы, лекция посвящена началу угасания самобытный культуры пруссов после захвата их родины орденскими войсками.

«До сих пор остается неясным феномен краткого расцвета прусской культуры в 14 века. Проблема нуждается в дополнительном изучении. С 15 века христианство активно вытесняет из общественного сознания пруссов их многовековые традиции», - говорится на сайте библиотеки.

Владимир Кулаков – доктор исторических наук, специалист по проблемам археологии и истории Балтии раннего железного века и эпохи средневековья.

Начало лекции, которая пройдет в рамках Балтийского семинара, в 14:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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