В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-11T18:25:11+03:00

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В курортном Зеленоградске начались работы на променаде и пирсе. В планах – провести благоустройство объектов.

Как сообщает администрация Зеленоградска, стоимость работ по итогам конкурсных процедур составила 2 млн 170 тысяч рублей.

Плановый срок выполнения работ - 60 дней.

Сообщается, что в рамках контракта будет заменена тротуарная плитка, отремонтированы деревянные элементы пирса, восстановлено ограждение. В планах также отремонтировать спуски к морю и скамейки на променаде.

ИСТОЧНИК KP.RU