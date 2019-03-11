Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней

СЕГОДНЯ 20:14 2019-03-11T20:15:09+03:00

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Чего только на продают калининградцы через Авито?! И бомбоубежище выставляли на продажу, и дот времен войны, и даже старинный форт. И вот теперь появилось объявление о продаже самого настоящего бронеавтомобиля БА-11. "Машина на ходу, в отличном состоянии, башня вращается на все 360 градусов", - пишет продавец, не уточняя, правда, прилагается ли боекомплект.

На самом деле, БА-11, сконструированный на основе грузовика ЗИЛ-157, - реплика грозного боевого автомобиля Великой Отечественной. "Игрушка для состоятельных людей, участвовала в реконструкциях", - поясняет владелец бронемашины.

Стоит экспонат 280 тысяч рублей, но, как пишет продавец, торг уместен.

ИСТОЧНИК KP.RU