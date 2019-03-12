Под Калининградом уголовник пытался шантажировать студентку

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-12T09:46:18+03:00

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В Гусевском районе один недавно в очередной раз «откинувшийся» из мест лишения свободы 25-летний сельчанин решил по-легкому срубить бабок. И объявил своей соседке – 20-летней студентке, что собрал на нее кучу компромата и без колебаний обнародует его, если не получит за молчание 80 тысяч российских рублей.

Девушка оказалась весьма сообразительной, смогла записать переговоры с вымогателем на диктофон и представила это неопровержимое доказательство сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Гусевский». После чего уголовник был задержан и теперь готовится к новой отсидке сроком до четырех лет.

- По имеющейся информации, порочащие сведения признаны не соответствующими действительности, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU