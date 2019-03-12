Калининградец 8 Марта украл у женщины мобильный телефон

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-12T10:00:30+03:00

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Не слишком удачно отпраздновала Международный женский день одна из жительниц Зеленоградска. Будучи в местном ночном клубе, дама оставила без присмотра на столике свой мобильный телефон. А когда хватилась его, гаджета стоимостью 14 тысяч рублей на прежнем месте уже не оказалось.

Кто именно подрезал аппарат, выяснили оперативники угрозыска, всего за суткти установившие не только личность, но и точное местонахождение похитителя, а затем и задержавшие 23-летнего жителя Калининграда.

Парень ранее уже был судим за мошенничество, а значит, имел необходимый опыт поведения в подобной ситуации. Поэтому предпочел сознаться в преступлении и выдать украденный мобильник, надеясь, что за это предстоящий суд скостит с законного "пятерика" хотя бы пару-тройку лет.

ИСТОЧНИК KP.RU