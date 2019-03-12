В правительстве Калининградской области создали новое министерство
В Калининградской области по решению губернатора создано новое министерство – экономического развития, промышленности и торговли. В пресс-службе регионального правительства отмечают, что министерство образовано путем реорганизации двух органов исполнительной власти – действовавших ранее министерства экономики и министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.
Один из ключевых моментов – оптимизация численности сотрудников.
Структура нового министерства включает семь департаментов: инвестиций, специальных мер поддержки, развития предпринимательства и торговли, стратегического планирования, недвижимости, правового и финансового обеспечения, развития науки.
Министром назначен Дмитрий Кусков, ранее возглавлявший министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU