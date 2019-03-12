2019-03-12T10:06:27+03:00
Экономика

В правительстве Калининградской области создали новое министерство

Силы бросают на развитие экономики, промышленности и торговли
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининградской области по решению губернатора создано новое министерство – экономического развития, промышленности и торговли. В пресс-службе регионального правительства отмечают, что министерство образовано путем реорганизации двух органов исполнительной власти – действовавших ранее министерства экономики и министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

Один из ключевых моментов – оптимизация численности сотрудников.

Структура нового министерства включает семь департаментов: инвестиций, специальных мер поддержки, развития предпринимательства и торговли, стратегического планирования, недвижимости, правового и финансового обеспечения, развития науки.

Министром назначен Дмитрий Кусков, ранее возглавлявший министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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