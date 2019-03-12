2019-03-12T10:14:18+03:00
Общество

Калининградская область вошла в число лучших по формированию комфортной городской среды

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградская область заняла шестое место среди 81 субъекта (на первой строчке Московская область). Как сообщает пресс-служба областного правительства, на этой позиции наш регион стоит вместе с Ростовской и Костромской областями.

Рейтинг составляли по 28 критериям. Учитывали принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований, процент освоения денежных средств федерального бюджета и т.д.

В правительстве отметили, что в 2018 году по проекту в Калининградской области преобразилось 60 дворовых и семь общественных территорий. В 2019 году в планах благоустроить 50 дворов и девять общественных территорий в Калининграде, Зеленоградском и Багратионовском городских округах территории, других районах.

На это планируется направить более 482 млн руб. Из них 306 млн – средства федерального бюджета, 39 млн – областного бюджета, 137 млн – местных бюджетов. Кроме того, будут привлечены средства собственников – не менее 5% от стоимости благоустройства.

Отметим, рейтинг регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году составил федеральный Минстрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК проводит проверку о происшествии в ШИЛИ, где школьница получила перелом позвоночника
В Калининграде собирают деньги на лечение 11-летнего мальчика, который лишился слуха
В Гурьевске ночью сгорели три строительные бытовки
Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике
В правительстве Калининградской области создали новое министерство
Калининградец 8 Марта украл у женщины мобильный телефон
Под Калининградом уголовник пытался шантажировать студентку
Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм