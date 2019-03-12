Калининградская область вошла в число лучших по формированию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-12T10:14:18+03:00

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Калининградская область заняла шестое место среди 81 субъекта (на первой строчке Московская область). Как сообщает пресс-служба областного правительства, на этой позиции наш регион стоит вместе с Ростовской и Костромской областями.

Рейтинг составляли по 28 критериям. Учитывали принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований, процент освоения денежных средств федерального бюджета и т.д.

В правительстве отметили, что в 2018 году по проекту в Калининградской области преобразилось 60 дворовых и семь общественных территорий. В 2019 году в планах благоустроить 50 дворов и девять общественных территорий в Калининграде, Зеленоградском и Багратионовском городских округах территории, других районах.

На это планируется направить более 482 млн руб. Из них 306 млн – средства федерального бюджета, 39 млн – областного бюджета, 137 млн – местных бюджетов. Кроме того, будут привлечены средства собственников – не менее 5% от стоимости благоустройства.

Отметим, рейтинг регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году составил федеральный Минстрой.

ИСТОЧНИК KP.RU