Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике
Турецкий Стамбул принял девятый чемпионат Европы под эгидой международной федерации спорта лиц с ментальными нарушениями. Участвовали спортсмены из Испании, Италии, Франции, Бельгии, Турции, Португалии, Украины, России и Фарерских островов.
22 из 92 разыгранных медалей достались сборной России. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, две золотые медали завоевала наша землячка Александра Ручкина, которая выступала в секторе для прыжков в длину.
Саше удалось установить два рекорда России.
В минспорта отметили, что с 15 марта российские паралимпийцы смогут выступать на турнирах под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC) и претендовать на участие в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
Александра Ручкина - мастер спорта России международного класс, чемпионка мира из региональной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU