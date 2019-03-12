Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-12T10:24:11+03:00

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Турецкий Стамбул принял девятый чемпионат Европы под эгидой международной федерации спорта лиц с ментальными нарушениями. Участвовали спортсмены из Испании, Италии, Франции, Бельгии, Турции, Португалии, Украины, России и Фарерских островов.

22 из 92 разыгранных медалей достались сборной России. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, две золотые медали завоевала наша землячка Александра Ручкина, которая выступала в секторе для прыжков в длину.

Саше удалось установить два рекорда России.

В минспорта отметили, что с 15 марта российские паралимпийцы смогут выступать на турнирах под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC) и претендовать на участие в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Александра Ручкина - мастер спорта России международного класс, чемпионка мира из региональной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU