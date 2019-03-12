В Калининграде собирают деньги на лечение 11-летнего мальчика, который лишился слуха

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-12T11:04:18+03:00

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В Калининграде фонд «Берег надежды» объявил о начале сбора средств для мальчика, который находится на грани глухоты. Паше Левченко 11 лет, в младенчестве он перенес операцию и лишился слуха. Малыш родился здоровым, его уже готовили к выписке из роддома, но на третий день обнаружили тяжелейший порок сердца.

После возвращения домой мама регулярно водила сына на обследования. Невролог и другие врачи серьезных отклонений не замечали. Но только ближе к трем годам стало понятно, что у Паши серьезные проблемы со слухом.

Паша практически не слышит и поэтому не говорит. Мама регулярно и серьезно занимается с ним, поэтому Паша сегодня может произносить 20-25 заученных слов, не складывая их в предложения.

Как рассказали в Фонде, Паше необходимы сверхмощные слуховые аппараты, чтобы начать слышать окружающий мир и маму. Сумма к сбору 81 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU