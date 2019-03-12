2019-03-12T11:18:17+03:00
Происшествия

СК проводит проверку о происшествии в ШИЛИ, где школьница получила перелом позвоночника

Ольга ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области прокомментировали ЧП, которое случилось в школе-интернате ШИЛИ в Калининграде.

- 5 марта в СМИ появились сообщения о том, что 14-летняя ученица ШИЛИ получила травму позвоночника. На нее упал шкаф, в общежитии учебного заведения, где проживала девочка. Она была госпитализирована в Детскую областную больницу. Следственным комитетом организована проверка. Будет дана правовая оценка действий персонала учебного заведения и принято процессуальное решение, - отметила представитель ведомства Наталья Гацко.

После серьезной травмы позвоночника ребенка прооперировали в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде собирают деньги на лечение 11-летнего мальчика, который лишился слуха
В Гурьевске ночью сгорели три строительные бытовки
Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике
Калининградская область вошла в число лучших по формированию комфортной городской среды
В правительстве Калининградской области создали новое министерство
Калининградец 8 Марта украл у женщины мобильный телефон
Под Калининградом уголовник пытался шантажировать студентку
Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм