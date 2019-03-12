СК проводит проверку о происшествии в ШИЛИ, где школьница получила перелом позвоночника
В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области прокомментировали ЧП, которое случилось в школе-интернате ШИЛИ в Калининграде.
- 5 марта в СМИ появились сообщения о том, что 14-летняя ученица ШИЛИ получила травму позвоночника. На нее упал шкаф, в общежитии учебного заведения, где проживала девочка. Она была госпитализирована в Детскую областную больницу. Следственным комитетом организована проверка. Будет дана правовая оценка действий персонала учебного заведения и принято процессуальное решение, - отметила представитель ведомства Наталья Гацко.
После серьезной травмы позвоночника ребенка прооперировали в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU