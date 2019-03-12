В Калининграде сбили 11-летнюю девочку
Ребенок получил травмы
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Центральном районе Калининграда в понедельник 11 марта случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. В 9:20 на улице Димитрова 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля «Шкода» под управлением неустановленного водителя.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, водитель в районе дома №10 по ул. Димитрова совершил наезд на школьницу, которая вышла с дворовой территории и переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU