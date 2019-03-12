В Советске вандалы порезали баннеры с изображениями улиц Тильзита

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-12T12:20:50+03:00

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В Советске во время праздничных масленичных выходных вандалы повредили баннеры с изображениями улиц старого Тильзита. Информация об этом вместе с фотографиями появилась в ВК в группе «Советский городской округ».

«Изуродовали баннеры размещенные на ограждении бывшего колледжа культуры в Советске (ул. Победы, 6). Сначала погнули само ограждение, потом порезали баннеры с фотографиями Тильзита», - говорится в сообщении.

Власти ищут свидетелей хулиганской выходки вандалов. Гарантируют анонимность и вознаграждение.

При этом один из комментаторов заметил, что баннеры были повреждены давно.

«Ну, проснулись!? Большая часть из них давно уже порезана, сетки погнуты. На праздники, видимо, дорвали до конца. Где хваленые камеры, полиция?», - возмутился житель Советска.

ИСТОЧНИК KP.RU