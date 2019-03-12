В калининградской исправительной колонии сдали нормы ГТО

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-12T12:20:19+03:00

Сдача одного из нормативов в ИК-13 Фото: УФСИН по Калининградской области

На золотой значок нормативы сдал всего один заключенный

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11 марта в исправительной колонии №13 поселка Славяновка заключенные выясняли, кто имеет лучшую физическую подготовку. В этот день 40 человек, разделившись на три возрастные группы (до 30, до 40 и до 50 лет), сдали нормативы ГТО.

Мужчинам предстояло пробежать на определенную дистанцию, подтянуться, отжаться, сделать рывок гири, прыгать в длину, качать пресс и делать наклоны.

- За правильностью выполнения упражнений следили представители ДОСААФ Калининградской области и российский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта Дмитрий Лапиков, состоящие в Общественном совете при УФСИН России по Калининградской области, - уточняет пресс-служба УФСИН по Калининградской области.

У заключенных наибольший интерес вызвали метание гранаты, подтягивание, бег и прыжки в длину. Большинство сдавших нормативы получили серебряные значки ГТО, а самый возрастной участник, достойно показавший себя во всех дисциплинах, получил золотой из рук главного судьи соревнований Дмитрия Лапикова.

ИСТОЧНИК KP.RU