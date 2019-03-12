2019-03-12T14:30:32+03:00
Происшествия

В Калининграде майора полиции обвиняют в квартирных махинациях

По фальшивым документам офицер смог сначала получить служебное жилье, а затем и приватизировать его
Игорь ОРЕХОВ
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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда направил в суд уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району города. Майору полиции инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере.

Как было установлено в результате проверки, проведенной сотрудниками регионального УФСБ России, в апреле 2008 года офицер представил в горадминистрацию поддельную справку о том, что он занимает должность участкового уполномоченного. И получил в служебное пользование квартиру на улице Пулеметной.

Войдя во вкус, майор примерно через год сфабриковал ходатайство от имени начальника ОВД по Ленинградскому району о передаче указанной квартиры в безвозмездное пользование обвиняемого. Власти правоохранителям отказать не посмели. Ну а даром полученное жилье ушлый опер вскоре выгодно продал. впоследствии продал.

- В результате Калининграда был причинен материальный ущерб в размере 393 тысяч рублей, - сообщили в областном Управлении СКР.

Но сам обвиняемый продолжает упорно настаивать, что перед законом и совестью он чист. Как бы то ни было, на время следствия полицейского поместили под домашний арест – увы, видимо, уже не в пресловутой квартире на Пулеметной…

- По результатам проведенной служебной проверки, обвиняемый сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Если его вина будет установлена судом, он понесет предусмотренную законом ответственность, и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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