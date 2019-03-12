Калининградцу, насиловавшему малолетнюю дочь своей сожительницы, прописали строгий режим

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-12T14:08:02+03:00

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Советский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. С 2008 по 2012 годы мужчина, находясь за границей, в городе Вильнюс, трижды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы (девочка родилась в апреле 2000 года), когда мать ребенка отсутствовала дома.

- Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных Генеральной прокуратурой Литовской Республики, - сообщила официальный представитель Управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - В ходе расследования был проделан значительный объем работы: допрошена потерпевшая и ее родственники, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе психофизиологических с использованием полиграфа, выполнен комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

И хотя педофил так ни в чем и не сознался, суд счел собранные следствием доказательства достаточными. В итоге советчанина приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы . Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU