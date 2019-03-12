В Калининградской области введен запрет на ввоз саженцев винограда из Италии

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-12T14:08:32+03:00

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Во вторник 12 марта пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области опубликовала сообщение об ограничении ввоза саженцев винограда из итальянских питомников.

- В связи с выявлением на саженцах винограда карантинных объектов (для стран-членов Евразийского экономического союза), - говорится в тексте сообщения, - с 6 марта 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию саженцев винограда из итальянских питомников Vitis Rauscedo Societa Cooperativa Agricola, Mc Vivai Italia Soc. Coop. Agricola, Vivai Cooperativi di Padergnone и всего посадочного материала из питомника Giorgio Tesi Via di Badia.

Поводом для запрета стало обнаружение возбудителя бактериального увядания винограда, вироида латентной мозаики персика и филлоксера.

ИСТОЧНИК KP.RU