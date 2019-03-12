В Калининградской области введен запрет на ввоз саженцев винограда из Италии
Во вторник 12 марта пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области опубликовала сообщение об ограничении ввоза саженцев винограда из итальянских питомников.
- В связи с выявлением на саженцах винограда карантинных объектов (для стран-членов Евразийского экономического союза), - говорится в тексте сообщения, - с 6 марта 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию саженцев винограда из итальянских питомников Vitis Rauscedo Societa Cooperativa Agricola, Mc Vivai Italia Soc. Coop. Agricola, Vivai Cooperativi di Padergnone и всего посадочного материала из питомника Giorgio Tesi Via di Badia.
Поводом для запрета стало обнаружение возбудителя бактериального увядания винограда, вироида латентной мозаики персика и филлоксера.
ИСТОЧНИК KP.RU