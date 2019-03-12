В Калининградской области запрещен ввоз шести лекарственных препаратов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-12T15:28:30+03:00

Ранее они поступали в регион из Белоруссии и Китая

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Во вторник 12 марта управление Россельхознадзора по Калининградской области опубликовало на своем сайте информацию о запрете шести лекарственных препаратов в регион. Поводом для этого стало «отсутствие данных, подтверждающих безопасность пищевой продукции после курсового применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, содержащих действующее вещество «Энрамицин»».

В перечень препаратов, содержащих «Энрамицин» входят следующие лекарства:

- Энрадин, регистрационный номер 5238-10-16 ЗА, производитель «Чжэцзян Хисун Фармасьютикал Ко., ЛТД», Китай, предназначен для лечения и профилактики некротического энтерита у свиней и птиц;

- Энрастим, регистрационный номер 5028-10-15 ЗА, производитель «Гуангдонг Кокан Био-Фармасьютикал Ко., ЛТД», Китай, предназначен для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний;

- Энрамицин 8 %, регистрационный номер 5346-10-16 БА, производитель Рубикон», Республика Беларусь, предназначен для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы;

- Хемодин, регистрационный номер РК-ВП-4-2896-14, производитель «EUROBIOPHARM GMBH», Германия, предназначен для лечения и профилактики кокцидиоза птиц, крупного и мелкого рогатого скота, кроликов;

- Энрал 80, регистрационный номер РК-ВП-4-3494-17, производитель Co., Ltd», Китай, предназначен для лечения и профилактики кокцидиоза птиц, крупного и мелкого рогатого скота, кроликов;

- ЭнраГейн 80, регистрационный номер 17668, производитель «СЕЛ Бфйокем Синьцзян Ко., Лтд. SEL Biochem Xinjiang Co., Ltd», Китай, предназначен для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний у свиней, кур.

ИСТОЧНИК KP.RU