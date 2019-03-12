В библиотеке имени Чехова проведут бесплатный концерт
На джаз-вечер приглашают всех желающих
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Особый вечер готовятся провести в центральной городской библиотеке имени Чехова (это на Московском проспекте). В четверг 14 марта там состоится джазовый концерт.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, в исполнении Станислава Матковского, лауреата международных конкурсов и фестивалей, преподавателя, концертмейстера отделения «Музыкальное искусство эстрады» Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова, прозвучат джазовые композиции, ставшие классикой.
Музыкальные номера дополнятся расширенными комментариями о развитии джазовой музыки в мире.
Начало вечера в 18:30. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU