2019-03-12T15:45:46+03:00
Звезды

В библиотеке имени Чехова проведут бесплатный концерт

На джаз-вечер приглашают всех желающих
Александр КАТЕРУША
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Особый вечер готовятся провести в центральной городской библиотеке имени Чехова (это на Московском проспекте). В четверг 14 марта там состоится джазовый концерт.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в исполнении Станислава Матковского, лауреата международных конкурсов и фестивалей, преподавателя, концертмейстера отделения «Музыкальное искусство эстрады» Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова, прозвучат джазовые композиции, ставшие классикой.

Музыкальные номера дополнятся расширенными комментариями о развитии джазовой музыки в мире.

Начало вечера в 18:30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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