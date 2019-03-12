Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-12T16:20:41+03:00

По результатам проверки всего одно предприятие привлекли к административной ответственности Фото: Иван МАРКОВ

Проверка проводилась с 14 февраля по 6 марта

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Сотрудники министерства развития инфраструктуры Калининградской области с 14 февраля по 6 марта проводили проверку автопредприй, занимающихся перевозкой пассажиров на региональных маршрутах.

Проверялось соблюдение расписание движения, наличие у водителей необходимой документации, объявление наименований остановочных пунктов и другие требования. При этом отдельное внимание уделялось посадке и высадке пассажиров на предназначенных для межмуниципальных маршрутов остановках, расположенных на улицах Черняховского и Театральной в Калининграде.

Как рассказал заместитель министра развития инфраструктуры Алексей Ржанов, было зафиксировано более десятка нарушений.

- По результатам проведения мероприятий выявлено 14 случаев нарушений обязательных требований, - говорит Ржанов. - В их числе: посадка и высадка пассажиров вне установленных остановочных пунктов, курение водителями в салоне автобуса. Кроме того, было обнаружено транспортное средство, не оборудованное системой ГЛОНАСС, позволяющей в режиме реального времени определить место положения.

По результатам проверки руководству автотранспортного предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU