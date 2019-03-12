2019-03-12T16:22:10+03:00
Звезды

В Калининград привезут графику Пабло Пикассо

Экспозицию представят в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Выставка графики знаменитого Пабло Пикассо откроется в Музее изобразительных искусств. Впервые графические работы увидели в декабре 2018 года в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Как рассказали организаторы, для представления в Калининграде оригиналы графики одного из самых известных художников XX века впервые дополнены их «ожившими» версиями. То есть в музее будет работать мультимедиа зона, где картины «оживают» и погружают зрителя в мир, увиденный глазами автора.

Выставка не зря называется «Пабло Пикассо: художник среди поэтов».

- С начала своего пути Пикассо был окружен поэтами и писателями. Он и сам писал стихи и пьесы, а его полотна и скульптуры наполнены сравнениями и метафорами, говорят в музее.

Выставка представлена Санкт-петербургской галереей современного искусства PS Gallery из собрания Марка Башмакова, коллекционера, имеющего постоянную экспозицию в Эрмитаже.

Выставка проработает с 14 марта (открытие в 18:00) по 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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