2019-03-12T16:48:01+03:00
Общество

В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников

Сообщение датировано 1979 годом
Иван МАРКОВ
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Записка, спрятанная в крыше амбараЗаписка, спрятанная в крыше амбараФото: Алексей Заливатский
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Во вторник мэр Янтарного Алексей Заливатский опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение о находке в амбаре довоенной постройки, в котором сейчас проводится ремонт после пожара.

- Позвонили рабочие, восстанавливающие амбар. В кровле записку нашли. Я уж подумал, что из глубины веков привет от тевтонов прилетел, оказалось все проще, но не менее забавно, - написал Заливатский, приложив к сообщению фотографию самой записки.

Из записки можно понять, что ремонтировалась крыша в 1977-1979 годах пятью рядовыми из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Известны и фамилии рабочих: это рядовые Дадашев из Баку, Асланян из Еревана, Маллаев и Юсупов из Душанбе, а также Маджидов из Ташкента.

По словам Алексея Заливатского записка уже передана в местный краеведческий музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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