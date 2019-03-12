В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-12T16:48:01+03:00

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Во вторник мэр Янтарного Алексей Заливатский опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение о находке в амбаре довоенной постройки, в котором сейчас проводится ремонт после пожара.

- Позвонили рабочие, восстанавливающие амбар. В кровле записку нашли. Я уж подумал, что из глубины веков привет от тевтонов прилетел, оказалось все проще, но не менее забавно, - написал Заливатский, приложив к сообщению фотографию самой записки.

Из записки можно понять, что ремонтировалась крыша в 1977-1979 годах пятью рядовыми из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Известны и фамилии рабочих: это рядовые Дадашев из Баку, Асланян из Еревана, Маллаев и Юсупов из Душанбе, а также Маджидов из Ташкента.

По словам Алексея Заливатского записка уже передана в местный краеведческий музей.

ИСТОЧНИК KP.RU